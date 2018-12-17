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Экономика

ОЗС утвердило сбалансированный бюджет Нижегородской области на 2019-2020 гг, а на 2021 год - с профицитом

20 декабря 2018 15:27  [43] Экономика
ОЗС утвердило сбалансированный бюджет Нижегородской области на 2019-2020 гг, а на 2021 год - с профицитом

ОЗС утвердило сбалансированный бюджет Нижегородской области на 2019-2020 гг, а на 2021 год - с профицитом

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 20 декабря 2018 года приняли во втором окончательном чтении проект закона "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Бюджет на 2019 и 2020 годы утверждены сбалансированными. В частности, доходы и расходы бюджета 2019 года составляют 165,6 млрд рублей, параметры этих статей бюджета 2020 года составляют 168 млрд рублей.

Бюджет на 2021 год сформирован с профицитом в 1,5 млрд рублей. Доходы бюджета на 2021 год утверждены в размере 173,4 млрд рублей, расходы - 171,9 млрд рублей.

"Считаю, что это уникальный бюджет, в котором удалось решить застарелые проблемы и реализовать ряд положений, которые заложены в Стратегию развития Нижегородской области. Мы наконец-то сформировали бездефицитную программу оказания бесплатной медицинской помощи, перешли на модельные бюджеты и сократили дефицит модельных бюджетов, отразили необходимые затраты на осуществление проектов Стратегии", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как пояснила министр финансов региона Ольга Сулима, в бюджете на 2019 год предусмотрены средства на реализацию национальных проектов в сумме 13,8 млрд рублей. Всего из федеральных средств будет выделено 29 млрд рублей на 2019 год.

"Такую беспрецедентную сумму из федерации единовременно мы получаем впервые - за все 11 лет моей работы в министерстве", - отметила министр.

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