Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего на нижегородском заводе "ГАЗ" в конце ноября Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего на нижегородском заводе "ГАЗ" в конце ноября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области 20 декабря 2018 года.

Уголовное дело возбуждено по признакам нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, утром 20 ноября 2018 года в литейном цехе завода в Автозаводском районе Нижнего Новгорода при выполнении ремонтных работ механизма привода формовочного смесителя погиб 47-летний слесарь-ремонтник. Сообщается, что в момент ремонта в цехе произошло включение электродвигателя неисправного оборудования.

В настоящее время следователи СК проводят следственные действия: назначаются экспертизы, допрашиваются сотрудники предприятия, изучается техническая и нормативная документация.

Напомним, что на ГАЗе сообщали о том, что завод окажет материальную помощь семье погибшего сотрудника.