Нижегородец приговорён к двум годам колонии за мошенничество с командировочными на 1 млн рублей Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородец приговорён к двум годам колонии за мошенничество с командировочными на сумму более чем 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области 20 декабря 2018 года.

Установлено, что в период с ноября 2014 года по июнь 2016 года 46-летний сотрудник инжиниринговой компании неоднократно вносил заведомо ложные сведения в авансовые отчеты по проживанию в гостинице, расположенной на территории соседнего государства, где он находился в служебных командировках. В связи с этим он неправомерно получил денежные средства в сумме свыше 1 млн 21 тысячи рублей.

Вину обвиняемый не признал. В целях возмещения ущерба был наложен арест на автомобиль мужчины стоимостью около 1,5 млн рублей.

Суд приговорил мужчину по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.