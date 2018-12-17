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Бизнес

"СИБУР-Кстово" построит в Нижегородской области эстакаду слива бензинов за 2,5 млрд рублей

20 декабря 2018 18:33  [112] Бизнес
Наливная эстакада Сибура в Ноябрьске

Наливная эстакада Сибура в Ноябрьске

Фото: С сайта Сибура

ООО "СИБУР-Кстово" планирует инвестировать 2,48 млрд рублей в строительство эстакады слива бензинов в Кстове Нижегородской области. Об этом стало известно на заседании совета по земельным отношениям при правительстве региона 20 декабря.

Компания запросила земельный участок для реализации проекта. Участок, площадью 32,3 тысячи кв. м, расположен юго-восточнее населенного пункта Новая Деревня в Кстовском районе.

Как пояснил представитель компании, строительство объекта продлится 33 месяца. Ввод эстакады в эксплуатацию позволит организовать восемь рабочих мест со средней зарплатой в 60 тысяч рублей.

Совет по земельным отношениям принял решение предоставить запрашиваемый участок ООО "СИБУР-Кстово".

СПРАВКА:
Маршрутная погрузка и разгрузка нефтепродуктов подразумевает их перевалку с помощью эстакад. Эстакада - это ряд устройств слива/налива, которые расположены вдоль железнодорожных путей на расстоянии от четырех до шести метров друг от друга.

Эти устройства соединяются общей площадкой для передвижения обслуживающего персонала и общими коллекторами.

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