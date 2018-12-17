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Общество

Девочка с ограниченными возможностями здоровья из Нижегородской области взяла интервью у президента РФ Владимира Путина

20 декабря 2018 18:44  [155] Общество
Регина Парпиева и Владимир Путин

Регина Парпиева и Владимир Путин

Фото: Из официальной группы проекта "Мечтай со мной" в соцсети

Девочка с ограниченными возможностями здоровья из Нижегородской области взяла интервью у президента РФ Владимира Путина

Девочка с ограниченными возможностями здоровья из Нижегородской области взяла интервью у президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает благотворительный проект "Мечтай со мной".

Регина Парпиева - 17-летняя участница проекта "Мечтай со мной". Она проживает в г.Бор и является чемпионкой России по плаванию среди юниоров. При этом девочка слепая.

Сегодня состоялась большая ежегодная пресс-конференция президента, которая длилась почти 4 часа. Регина взяла интервью у Путина после этого мероприятия.

Нижегородка задала главе государства вопрос о том, как он стал президентом, трудная ли эта работа, какое желание он загадает на Новый год и каковы впечатления от прошедшей минутами ранее большой пресс-конференции.

В конце интервью она попросила у Владимира Путина потрогать его за лицо, что бы понять как он выглядит.

После интервью Регина рассказала, с кем ещё у нее есть желание побеседовать. Она хочет взять интервью у всемирно известного мотивационного оратора Ника Вуйчича.

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