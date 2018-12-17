Здание психоневрологического интерната за 3,5 млрд рублей хотят построить в Шатковском районе Нижегородской области Общество

Существующее местоположение Понетаевского интерната

Здание психоневрологического интерната за 3,5 млрд рублей хотят построить в Шатковском районе Нижегородской области. Об этом стало известно на заседании совета по земельным отношениям при правительстве региона 20 декабря.

За выделением земельного участка для строительства нового комплекса зданий психоневрологического интерната к совету обратилось государственное учреждение "Нижегородстройзаказчик". В зданиях планируется разместить "Понетаевский психоневрологический интернат".

В настоящее время пациенты интерната находятся в здании монастыря, которое подлежит передаче Нижегородской епархии.

Совет по земельным отношениям принял решение предоставить участок для строительства комплекса зданий.

Стоит отметить, что "Понетаевский психоневрологический интернат" оказывает платные услуги. На сайте организации размещена информация, что месяц пребывания в интернате обойдется клиентам учреждения в 28 тысяч рублей.

В качестве социально-медицинских услуг интернат предлагает содействие в получении медицинской помощи в объеме программы госгарантий и содействие в проведении медико-социальной экспертизы. Сотрудники интерната также оказывают первичную медицинскую помощь и психологическую поддержку.

Интернат предоставляет клиентам жилье и питание, обеспечивает досуг и предоставляет возможность обучения доступным профессиональным навыкам.