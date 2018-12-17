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Четыре женщины пострадали при столкновении трёх автомобилей в Богородском районе Нижегородской области 20 декабря 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 08:40 на 13 км автодороги Нижний Новгород – Касимов. Согласно информации, 22-летняя женщина-водитель на автомобиле Kia не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилями Renault и Volkswagen.
В результате ДТП пострадали водитель и три пассажирки Kia, женщины 61, 44 и 39 лет. Трое из пострадавших госпитализированы.
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