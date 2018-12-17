Пенсионерка пострадала на пожаре в двух частных домах в Лысковском районе Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Пенсионерка пострадала на пожаре в двух частных домах в Лысковском районе Нижегородской области 20 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о возгорании двух стоящих рядом личных жилых домов в селе Валки поступило в МЧС в 02:10. Площадь пожара составила 162 кв.метра. В результате пострадала 75-летняя женщина, с ожогами первой-второй степени 30% тела она была госпитализирована в ГБУЗ НО «Борская центральная районная больница».

Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.