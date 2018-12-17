Последние новости рубрики Происшествия
21 декабря 2018 09:53  [41] Пенсионерка пострадала на пожаре в двух частных домах в Лысковском районе Нижегородской области
21 декабря 2018 09:36  [192] Четыре женщины пострадали при столкновении трёх автомобилей в Богородском районе Нижегородской области 20 декабря
20 декабря 2018 16:54  [348] Нижегородец приговорён к двум годам колонии за мошенничество с командировочными на 1 млн рублей
20 декабря 2018 16:13  [131] Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего на нижегородском заводе "ГАЗ" в конце ноября
20 декабря 2018 10:45  [128] Двое мужчин погибли на пожаре в Сергачском районе Нижегородской области 19 декабря
20 декабря 2018 10:22  [478] Автомобиль сбил переходившего дорогу "на красный свет" восьмилетнего мальчика в Нижнем Новгороде 19 декабря
20 декабря 2018 09:16  [332] Два пешехода погибли в ДТП в Нижегородской области 19 декабря
19 декабря 2018 12:18  [392] Несколько нижегородских школ нарушали закон о жизни и здоровье детей, - прокуратура
19 декабря 2018 11:44  [774] Автомобиль сбил школьника на пешеходном переходе в Кстове Нижегородской области 18 декабря
19 декабря 2018 10:34  [466] Женщина погибла на пожаре из-за курения в Сергаче Нижегородской области 18 декабря
Происшествия

Пенсионерка пострадала на пожаре в двух частных домах в Лысковском районе Нижегородской области

21 декабря 2018 09:53  [41] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Пенсионерка пострадала на пожаре в двух частных домах в Лысковском районе Нижегородской области 20 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о возгорании двух стоящих рядом личных жилых домов в селе Валки поступило в МЧС в 02:10. Площадь пожара составила 162 кв.метра. В результате пострадала 75-летняя женщина, с ожогами первой-второй степени 30% тела она была госпитализирована в ГБУЗ НО «Борская центральная районная больница».

Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph