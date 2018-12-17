Замглавы администрации г.о. Бор Нижегородской области оштрафован за снос дома в границах ОКН Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заместитель главы администрации городского округа Бор Нижегородской области оштрафован за снос аварийного дома, находящегося в границе защитной зоны объекта культурного наследия "Дом В.В. Шерстнева с торговым помещением". Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 21 декабря 2018 года.

Отмечается, что снос существующей застройки, расположенной в единой охранной зоне объектов культурного наследия должен согласовываться с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. В данном случае действия администрации не были согласованы с данным органом.

Было возбуждено административное дело ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение режима использования земель в границах территорий объектов культурного наследия). Суд оштрафовал чиновника на 20 тысяч рублей.