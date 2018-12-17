Последние новости рубрики Общество
21 декабря 2018 10:22  [23] Суд приговорил предпринимателя к штрафу в 1,3 млн рублей за вырубку 120 сосен и елей в Семёновском г.о. Нижегородской области
21 декабря 2018 10:13  [40] Кратковременные отключения трансляции цифрового эфирного телевидения ожидаются в Нижнем Новгороде 21 и 24 декабря
21 декабря 2018 09:30  [43] Замглавы администрации г.о. Бор Нижегородской области оштрафован за снос дома в границах ОКН
20 декабря 2018 20:39  [410] Нижний сегодня: главные события дня
20 декабря 2018 20:38  [324] "Уверен, что никакого "коллапса" во время "мусорной реформы" у нас не произойдет", - Глеб Никитин
20 декабря 2018 18:44  [453] Девочка с ограниченными возможностями здоровья из Нижегородской области взяла интервью у президента РФ Владимира Путина
20 декабря 2018 17:19  [140] Здание психоневрологического интерната за 3,5 млрд рублей хотят построить в Шатковском районе Нижегородской области
20 декабря 2018 17:01  [113] Первые 11 из ста новых ЛИАЗов, закупленных мэрией в 2018 году, вышли на маршруты Нижнего Новгорода
20 декабря 2018 16:21  [176] Почти 600 единиц снегоуборочной техники работало на дорогах Нижнего Новгорода днём 20 декабря
20 декабря 2018 16:12  [180] Коэффициент индексации для определения арендной платы за землю в Дзержинске на 2019 год утвержден в размере 2,52
Общество

Замглавы администрации г.о. Бор Нижегородской области оштрафован за снос дома в границах ОКН

21 декабря 2018 09:30  [43] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заместитель главы администрации городского округа Бор Нижегородской области оштрафован за снос аварийного дома, находящегося в границе защитной зоны объекта культурного наследия "Дом В.В. Шерстнева с торговым помещением". Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 21 декабря 2018 года.

Отмечается, что снос существующей застройки, расположенной в единой охранной зоне объектов культурного наследия должен согласовываться с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. В данном случае действия администрации не были согласованы с данным органом.

Было возбуждено административное дело ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение режима использования земель в границах территорий объектов культурного наследия). Суд оштрафовал чиновника на 20 тысяч рублей.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph