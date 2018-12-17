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Общество

Кратковременные отключения трансляции цифрового эфирного телевидения ожидаются в Нижнем Новгороде 21 и 24 декабря

21 декабря 2018 10:13  [37] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Кратковременные отключения трансляции цифрового эфирного телевидения ожидаются в Нижнем Новгороде 21 и 24 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 21 декабря 2018 года.

Согласно информации, отключение связано с проведением работ по резервированию и модернизации системы электропитания, дата и время остановок согласованы с вещателями.

Перерывы вещания первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения будут 21 и 24 декабря с 10:00 до 17:00.

Первый мультиплекс: Первый канал, Россия-1, Матч-ТВ, НТВ, Петербург - 5 канал, Россия-Культура, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВ-Центр, а также "Радио России", Радио "Маяк" и "Вести ФM".

Второй мультиплекс: РЕН-ТВ, СПАС, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ.

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