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Происшествия

Автомобиль сбил переходившего дорогу в неустановленном месте первоклассника в Дзержинске Нижегородской области 20 декабря

21 декабря 2018 10:33  [218] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автомобиль сбил первоклассника в Дзержинске Нижегородской области 20 декабря 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 07:15 на пр. Циолковского, 71. Согласно информации, 25-летний водитель автомобиля Chevrolet совершил наезд на ребёнка, переходившего дорогу в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадал девятилетний мальчик, он был доставлен в больницу, госпитализация не потребовалась.

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