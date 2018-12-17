Автомобиль сбил переходившего дорогу в неустановленном месте первоклассника в Дзержинске Нижегородской области 20 декабря

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Автомобиль сбил первоклассника в Дзержинске Нижегородской области 20 декабря 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 07:15 на пр. Циолковского, 71. Согласно информации, 25-летний водитель автомобиля Chevrolet совершил наезд на ребёнка, переходившего дорогу в зоне видимости пешеходного перехода.
В результате ДТП пострадал девятилетний мальчик, он был доставлен в больницу, госпитализация не потребовалась.
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