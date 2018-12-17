Последние новости рубрики Бизнес
21 декабря 2018 13:35  [84] "Встреча Глеба Никитина с промышленниками прошла в формате прямого диалога бизнеса и власти", - Олег Лавричев
21 декабря 2018 12:32  [122] Сервис "Ростелеком Лицей" вводит пакет решений для оптимальной подготовки школьников 9-11 классов к экзаменам
20 декабря 2018 18:40  [226] Совет по земельным отношениям при нижегородском правительстве одобрил 13 заявок для инвестпроектов
20 декабря 2018 18:33  [560] "СИБУР-Кстово" построит в Нижегородской области эстакаду слива бензинов за 2,5 млрд рублей
20 декабря 2018 12:58  [427] ПГК маршрутизировала перевозку грузов "Мордовцемента"
19 декабря 2018 20:50  [1240] Еще два поставщика пополнили список подозреваемых в картельном сговоре с нижегородским ЕЦМЗ
19 декабря 2018 19:40  [262] Первый в Нижнем Новгороде гипермаркет товаров для дома "Домовой" откроется в ТРК "Небо" 22 декабря
19 декабря 2018 19:08  [425] Нижегородский "Гидромаш" намерен участвовать в производстве шасси для дальнемагистрального самолета CR929
19 декабря 2018 18:24  [247] Цены на бензин и дизтопливо в Нижегородской области за неделю не изменились
19 декабря 2018 11:25  [475] "Транснефть-Волга" ввело в эксплуатацию новые объекты электроснабжения на станции "Староликеево" в Нижегородской области
Бизнес

Сервис "Ростелеком Лицей" вводит пакет решений для оптимальной подготовки школьников 9-11 классов к экзаменам

21 декабря 2018 12:32  [122] Бизнес

Образовательный онлайн-сервис "Ростелеком Лицей" вводит подписку "Лицей Плюс Экзамены", которая включает пакет решений для оптимальной подготовки школьников 9-11 классов к экзаменам. Об этом сообщает пресс-служба компании 21 декабря 2018 года.

Согласно информации, подписчики могут самостоятельно выбрать курсы и тренажеры в зависимости от того, какие знания важно "подтянуть", чтобы поступить в нужный вуз.

Подписка "Лицей Плюс Экзамены" включает в себя пакет образовательных интернет-сервисов: углубленное тестирование с максимально подробными результатами с точки зрения профориентации; онлайн-консультант – персональный помощник, которому можно задать любые вопросы, касающиеся обучения и составления траектории развития; один курс по любому предмету на выбор с лучшими преподавателями из МГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ и других ведущих вузов страны; один тренажер на выбор для эффективной самостоятельной подготовки; повышенные скидки на покупку других курсов, тренажеров, занятий с репетиторами; календарь, в котором собраны самые значимые события в сфере образования; "Мои бонусы" – бесплатные материалы от партнеров: семинары, учебники, курсы и многое другое.

"Задача сервиса "Ростелеком Лицей" – сделать дополнительное школьное онлайн-образование качественным, безопасным и доступным. На платформе представлены специально отобранные сервисы и контент от ведущих российских компаний, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. Доступны различные онлайн-форматы, оптимальные для разных стилей получения знаний: занятия с репетитором, курсы и тренажеры по более чем 15 предметам школьной программы. Персональный куратор поможет выбрать поэтапную программу развития ребенка и ответит на любые вопросы родителей", - говорится в пресс-релизе.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph