Сервис "Ростелеком Лицей" вводит пакет решений для оптимальной подготовки школьников 9-11 классов к экзаменам Бизнес

Образовательный онлайн-сервис "Ростелеком Лицей" вводит подписку "Лицей Плюс Экзамены", которая включает пакет решений для оптимальной подготовки школьников 9-11 классов к экзаменам. Об этом сообщает пресс-служба компании 21 декабря 2018 года.

Согласно информации, подписчики могут самостоятельно выбрать курсы и тренажеры в зависимости от того, какие знания важно "подтянуть", чтобы поступить в нужный вуз.

Подписка "Лицей Плюс Экзамены" включает в себя пакет образовательных интернет-сервисов: углубленное тестирование с максимально подробными результатами с точки зрения профориентации; онлайн-консультант – персональный помощник, которому можно задать любые вопросы, касающиеся обучения и составления траектории развития; один курс по любому предмету на выбор с лучшими преподавателями из МГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ и других ведущих вузов страны; один тренажер на выбор для эффективной самостоятельной подготовки; повышенные скидки на покупку других курсов, тренажеров, занятий с репетиторами; календарь, в котором собраны самые значимые события в сфере образования; "Мои бонусы" – бесплатные материалы от партнеров: семинары, учебники, курсы и многое другое.

"Задача сервиса "Ростелеком Лицей" – сделать дополнительное школьное онлайн-образование качественным, безопасным и доступным. На платформе представлены специально отобранные сервисы и контент от ведущих российских компаний, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. Доступны различные онлайн-форматы, оптимальные для разных стилей получения знаний: занятия с репетитором, курсы и тренажеры по более чем 15 предметам школьной программы. Персональный куратор поможет выбрать поэтапную программу развития ребенка и ответит на любые вопросы родителей", - говорится в пресс-релизе.