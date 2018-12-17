"Встреча Глеба Никитина с промышленниками прошла в формате прямого диалога бизнеса и власти", - Олег Лавричев Бизнес

Промышленники на встрече с Глебом Никитиным Фото: пресс-служба АПЗ

"Встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с промышленниками прошла в формате прямого диалога бизнеса и власти", - сказал депутат областного Законодательного собрания, генеральный директор АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" Олег Лавричев, комментируя встречу губернатора с предпринимателями и промышленниками региона, где стороны подвели итоги уходящего года.

На мероприятии присутствовал и Олег Лавричев.

В ходе встречи Глеб Никитин сказал, что в области второй год подряд продолжается восстановительный рост инвестиций в основной капитал. В лидерах в Нижегородской области химическое производство, металлургия, электроника, автомобилестроение. Среди других секторов экономики можно отметить увеличение доли инвестиций в электроэнергетику, сельское хозяйство, IT-сектор и связь, научную и техническую деятельность.

Губернатор акцентировал внимание на программе "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Этот проект направлен на внедрение технологий бережливого производства, оптимизацию технологических и управленческих процессов. Участниками проекта стали 18 нижегородских предприятий, в числе которых и АО "АПЗ".

Олег Лавричев сказал, что построение эффективной производственной системы, которую реализует АПЗ, обусловлено "жизненной необходимостью".

"Это эффективное управление нашими бизнес-процессами. На этот путь мы встали еще до того, как вступили в данную программу. Безусловно, для нас другой дороги нет, мы будем последовательно, настойчиво и энергично двигаться к тому, чтобы соответствовать построению производственной системы в соответствии с современными стандартами ведения бизнеса", - добавил он.

В 2019-м году к программе "Повышение производительности труда и поддержка занятости" планируется добавить еще около 40 участников, а к 2024 году их общее число достигнет 200 предприятий и организаций.

Губернатор рассказал о субсидиях, которые смогут получить нижегородские предприятия на реализацию корпоративных программ международной конкурентоспособности; о планах создания в регионе Единого центра поддержки предпринимателей, который поможет формировать благоприятные условия развития бизнеса. Также в Нижегородской области будет создан институт инвестиционных уполномоченных, которые станут координировать и контролировать ход реализации инвестиционных проектов.



Создание комфортных условий для развития предпринимательской деятельности – одна из задач, прописанных в проекте Стратегии развития региона. Нижегородская область получит в 2019-2024 годах 2,5 млрд рублей на поддержку бизнеса из федерального бюджета.

"Наша область получит самый большой объем средств из федерального бюджета на поддержку бизнеса за последние годы. Например, в 2019 году финансирование будет в 4,5 раза больше, чем в 2018 году", - сказал Глеб Никитин.

В заключительной части мероприятия губернатор пообщался с представителями бизнеса в формате открытого диалога, где предприниматели и промышленники смогли поделиться наиболее острыми проблемами, мешающими развитию их бизнеса.

"Мероприятие прошло в формате прямого диалога бизнеса и власти. В режиме максимальной доступности для предпринимательского сообщества был и сам губернатор, и все его заместители, министры, члены правительства, главы муниципальных территорий", - сказал по итогам встречи губернатора с промышленниками Олег Лавричев.

"Порой звучали острые вопросы, но желание было у всех одно - повысить эффективность бизнеса. Обращаясь к своей команде - членам правительства, губернатор отметил, что реализация всех социальных проектов на территории области основывается прежде всего на создании максимально комфортных условий для инвестиций и развития бизнеса. Если исходить из этой установки, которую сформулировал губернатор, я уверен, его команда будет двигаться вперед и решать все возникающие вопросы максимально эффективно", - добавил он.