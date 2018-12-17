АПЗ в Нижегородской области признан одной из лучших организаций по работе в системе социального партнерства Бизнес

Награда АПЗ Фото: пресс-служба АПЗ

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина (АПЗ, Нижегородская область) признан одной из лучших организаций по работе в системе социального партнерства. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Смотр-конкурс "Лучшая организация по работе в системе социального партнерства" проводили министерство труда и социальной защиты РФ, департамент авиационной промышленности минпромторга РФ, Общероссийское отраслевое объединение работодателей "Союз машиностроителей России" и Общественная организация "Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности".

Отраслевые эксперты рассматривали коллективные договоры и другие нормативно-правовые акты более 50 компаний-участников из различных регионов страны.

Диплом за высокие достижения в развитии социального партнерства, сопровождающий документ, и памятный подарок, которые получил АПЗ, уже переданы на хранение в музей истории завода.