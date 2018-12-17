Выбор мужской рубашки по цвету

Казалось бы, в наши дни попробовать подобрать мужскую рубашку можно практически любому мужчине за несколько минут. Работающие круглосуточно интернет-магазины автоматически примут заказы и оплату, после чего придется подождать парочку дней, по окончании которых купленный заказ уже будет доставлен по адресу. Да, купить и даже подобрать по цене такой элемент одежды сейчас легко.

И даже выбор по размерам таких элементов не составляет сложностей. Любой ценящий «своего» покупателя интернет-магазин имеет на сайте специальную разменную таблицу, где указанные размеры, помогают избежать покупки неподходящего по этому критерию элемента. Но вот выбрать сразу такое изделие по цвету, удается не всем клиентам. Существующее в каталоге разнообразие рубашек по этому критерию, способно вызвать легкое замешательство даже у опытного покупателя таких изделий.

Ведь каждая из моделей имеет свою оригинальность и стиль. И если среди этого разнообразия выбрать неправильно по цвету рубашку, то ожидать, что она придаст эффектности созданному мужчиной образу, даже не стоит. Порой случается наоборот, что моднейшая рубашка, делает весь образ неуклюжим или еще хуже, вульгарным. Так как же не ошибиться в выборе цвета рубашки?

Выбор рубашки по цветотипу внешности.

Чтоб подобрать правильно рубашку по цвету, следует первоначально определится с тоном кожи. Всего существует четыре тона, и делятся они по временам года. Так, у мужчин, относящихся к цветотипу весна, всегда присутствует чистый тон кожи, а также светлые или каштановые волосы. Глаза, как правило, у таких мужчин голубые или зеленые. Нередко на коже проявляются веснушки. Рассматривая рубашки, таким мужчинам следует обращать внимание на изделия цвета слоновой кости, красного, голубого или даже верблюжьего цвета.

Обладателям бледной кожи, и светло-каштановых волос, а также светлых оттенков глаз, подходят изделия, обладающие пастельными, нейтральными и приглушенными оттенками. А вот тем, кто имеет золотистого цвета кожу, а также голубые или карие глаза, следует обращать внимание на карамельного, золотистого и даже оливкового цвета рубашки. Имеющим бледный или темный оттенок кожи мужчинам, обладающим темными волосами, подходят, черного, белого, серого, синего и изумрудного тона рубашки.

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