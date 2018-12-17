Выбор школьной сумки через плечо

Если ранее большинство школьников можно было увидеть с рюкзаками за спиной, то в последнее время ими все больше выбираются молодежные сумки через плечо. Популярными такие модели стали по нескольким причинам. В отличие от обычных рюкзаков, их ношение не сопровождается сгибанием спины вперед. А при необходимости достать что-то из них, не понадобится снимать как в случае с рюкзаками ее с плеча.

В продаже найти сейчас такие виды сумок можно в огромном разнообразии, как для мальчиков, так и для девочек. Разнообразие дизайнов позволяет подобрать неплохой вариант для каждого модника и модницы. Но следует заметить, что внешне хоть все такие виды сумок, находящиеся в продаже отличаются стилем и наличием модных элементов, все же не все они способны порадовать хорошими износостойкими качествами и удобством комфорта. Но как же не ошибиться в выборе?

Особенности выбора.

Нужно сразу обратить внимание, что гнаться за модой особо не следует. Тем более что если такой вид аксессуара подбирается для первоклассника. Лучше такого возраста ребенку, как и ранее, продолжать покупать рюкзак. Он обеспечит равномерную нагрузку на плечи ребенка, и тем самым снизит вероятность развития проблем с позвоночником. А вот модные сейчас виды сумок, рекомендуется приобретать детям, которые находятся уже в средних классах. Хотя даже в этом случае, не следует выбор такого аксессуара доверять ребенку.

Ведь школьник, как правило, будет обращать внимание на наличие в аксессуаре трендовых ноток, в то время как родители, больше внимания уделяют долговечности и удобству ношения изделия. Поэтому прежде чем приступать собственно к выбору аксессуара, необходимо особенности его выбора обсудить с ребенком. Это избавит в последствии от обид и недопонимания. Рассматривая популярные модели сумок, первоначально необходимо обращать внимание на ширину имеющихся лямок. Чем шире они будут, тем комфортнее будет носить сумку.

Ведь тонкие лямки под весом книг начнут хорошо давить на плечи, создавая тем самым дискомфорт. При выборе материала, не нужно отдавать в обязательном порядке предпочтение кожаным сумкам. Неплохо выдерживают высокие уровни нагрузки и аксессуары, состоящие из полиэстера, микрофибры и плотных тканей.

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