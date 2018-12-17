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Культура и отдых

Деревья в нижегородском парке "Швейцария" закутают в теплые шарфы

21 декабря 2018 14:41  [194] Культура и отдых

Фото: Пресс-служба городской администрации

Акция, в ходе которой деревья в парке "Швейцария" закутают в теплые шарфы и вязанные полотна, пройдет в Нижнем Новгороде 23 декабря. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации.

Акция "Теплый Приокский. Одежду деревьям" пройдет в формате соревнования. В настоящее время заявки на участие в акции уже подали восемь команд.

Участникам необходимо принести заранее подготовленные яркие двухметровые полотна и закрепить их с помощью толстых ниток или тонкой проволоки на восьми деревьях.

В этот же день в парке пройдет новогоднее мероприятие у центральной елки. Там в 12:30 состоится награждение победителей соревнования. Сама акция стартует в 12:00 на центральной площадке парка "Швейцария" в районе остановки "Улица Медицинская".

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