Деревья в нижегородском парке "Швейцария" закутают в теплые шарфы Культура и отдых

Фото: Пресс-служба городской администрации

Акция, в ходе которой деревья в парке "Швейцария" закутают в теплые шарфы и вязанные полотна, пройдет в Нижнем Новгороде 23 декабря. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации.

Акция "Теплый Приокский. Одежду деревьям" пройдет в формате соревнования. В настоящее время заявки на участие в акции уже подали восемь команд.

Участникам необходимо принести заранее подготовленные яркие двухметровые полотна и закрепить их с помощью толстых ниток или тонкой проволоки на восьми деревьях.

В этот же день в парке пройдет новогоднее мероприятие у центральной елки. Там в 12:30 состоится награждение победителей соревнования. Сама акция стартует в 12:00 на центральной площадке парка "Швейцария" в районе остановки "Улица Медицинская".