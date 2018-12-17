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Культура и отдых

Новогодний фестиваль "Горьковская елка" будет проходить на пл.Минина в Нижнем Новгороде с 29 декабря по 7 января (программа)

21 декабря 2018 15:22  [147] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новогодний фестиваль "Горьковская елка" будет проходить на пл.Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде с 29 декабря 2018 года по 7 января 2019 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 21 декабря 2018 года.

Все дни фестиваля на площади Минина и Пожарского будет работать резиденция Деда Мороза и новогодняя почта. На площадках будут работать творческие мастерские с бесплатными и платными мастер-классами, детская зона с горкой, каруселью и железной дорогой, новогодняя ярмарка и фудкорт. Кроме того, мультимедийное 3D-маппинг-шоу на здании Приволжского медуниверситета будет повторяться каждый день по четыре раза с 29 декабря по 5 января.

"В этом году фестиваль посвящен всем проявлением тепла: сердечным словам, искренним объятиям, добрым делам, греющим душу воспоминаниям. Официальный хештег фестиваля - #теплыйнижний", - говорится в пресс-релизе.

Также в рамках фестиваля 29 декабря с 15:00 до 16:00 по улице Большой Покровской пройдет праздничное театрализованное шествие. Сбор участников в 14:50 возле скульптуры "Почтальон с велосипедом".

Торжественное открытие фестиваля состоится 29 декабря в 16:00.

Программа фестиваля "Горьковская ёлка"

Напомним, что в 2017 году фестиваль "Горьковская ёлка" получил Гран-при Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2017 в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры". Также фестиваль входит в топ-10 самых популярных новогодних событий в России 2018 года по мнению аналитического агентства "ТурСтат".

СПРАВКА:
Традиция проведения Горьковских елок зародилась более 100 лет назад благодаря писателю Максиму Горькому. Новогодние праздники, проводимые по его инициативе, всегда сопровождались благотворительными делами. В 2016 году в преддверии 150-летия Максима Горького департамент культуры администрации Нижнего Новгорода возродил добрую традицию в формате городского новогоднего праздника.

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