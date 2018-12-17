Автомобильная ледовая переправа через реку Суру открылась в Пильнинском районе Нижегородской области 20 декабря Общество

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Автомобильная ледовая переправа через реку Суру открылась в Пильнинском районе Нижегородской области 20 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Автомобильная переправа Наваты-Шумерля связала Нижегородскую область и Республику Чувашия.

Отмечается, что переправа будет работать в светлое время суток. По неё разрешено движение автомобилей грузоподъемностью до трёх тонн, скорость движения не должна превышать 10 км/час.

Напомним, что понтонный мост через р.Суру между Нижегородской областью и Чувашией будет закрыт на ремонт до мая 2019 года.