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Общество

Автомобильная ледовая переправа через реку Суру открылась в Пильнинском районе Нижегородской области 20 декабря

21 декабря 2018 15:44  [134] Общество

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Автомобильная ледовая переправа через реку Суру открылась в Пильнинском районе Нижегородской области 20 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Автомобильная переправа Наваты-Шумерля связала Нижегородскую область и Республику Чувашия.

Отмечается, что переправа будет работать в светлое время суток. По неё разрешено движение автомобилей грузоподъемностью до трёх тонн, скорость движения не должна превышать 10 км/час.

Напомним, что понтонный мост через р.Суру между Нижегородской областью и Чувашией будет закрыт на ремонт до мая 2019 года.

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