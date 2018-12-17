Глеб Никитин поручил выделить дорожные проекты в отдельную программу поддержки местных инициатив Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил выделить дорожные проекты в отдельную программу поддержки местных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Этот очень важный проект, который позволяет, прежде всего, слышать мнение жителей региона по вопросам благоустройства. В этом году я принял решение поддержать все проекты", - сказал Глеб Никитин.

"Считаю необходимым проработать вопрос о выделении дорожных проектов в отдельную программу поддержки местных инициатив. Это можно делать из средств Дорожного фонда, сохранив механизм отбора заявок. За счет этого мы сможем увеличить объем поддержки, например, спортивных проектов, предложенных жителями", - добавил глава региона.

Как отметил министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Роман Любарский, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на реализацию программы поддержки местных инициатив в региональном бюджете предусмотрено по 250 млн рублей на каждый год.

Сейчас вносятся изменения в постановление правительства Нижегородской области "О реализации на территории Нижегородской области проекта по поддержке местных инициатив", чтобы усовершенствовать механизм реализации программы.

Ранее сообщалось, что за 2018 год в регионе реализовано 468 проектов по программе поддержки местных инициатив. Это новые детские и спортивные площадки, отреставрированные памятники героям Великой Отечественной войны, новые дороги и газопроводы в населенных пунктах и многое другое.

Как отметил Роман Любарский, идея программы по поддержке местных инициатив родилась из посыла президента страны Владимира Путина, что именно население должно определять на местах действие власти.

Нижегородцы активно вовлечены в реализацию проекта на всех этапах, и именно они в ходе собраний принимают решение, какую программу направить на конкурсный отбор, определяет сумму, которую готово собрать население для софинансирования проекта. Затем инициативная группа совместно с работниками органов местного самоуправления поселений готовит комплект документов для участия в конкурсе. Если заявка проходит отбор, население собирает деньги и перечисляет их в бюджет для оплаты части стоимости работ по выбранному проекту. Также жители участвуют и в приемке работ.

Программа по поддержке местных инициатив помогает сделать жизнь во всех муниципалитетах Нижегородской области более комфортной и благоустроенной. Именно эта цель обозначена в Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области, которая была предложена Глебом Никитиным в качестве опорного плана для развития региона.

СПРАВКА:

Проект по поддержке местных инициатив (ППМИ) реализуется на территории Нижегородской области с 2013 года.

Суть проекта - поддержка на конкурсной основе инициатив со стороны населения. Население принимает непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, которые считает для себя действительно важными. Глава поселения проводит собрания граждан, на которых определяется наиболее важная для поселения проблемы, а также сумма, которую население готово собрать для софинансирования проекта.