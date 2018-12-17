Суд в Нижегородской области приговорил жителя Саратовской области к условному сроку за женоненавистничество в соцсети Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд в Нижегородской области приговорил жителя Саратовской области к условному сроку за женоненавистничество в соцсети. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Судом установлено, что с мая по июнь 2018 года 27-летний подсудимый, находясь в доме по ул. Н. Сусловой в Нижнем Новгороде на персональной странице в одной из социальных сетей создал группу, в которой стал "осуществлять действия, направленные на унижение человеческого достоинства, по отношению женщинам". В том числе, как отмечается в информации следственного управления, он размещал фото- и видеоизображения, содержащие лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к женщинам.

Уголовное дело было возбуждено ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В ходе предварительного расследования вину мужчина признал в полном объеме.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.