Фестиваль абхазской культуры впервые пройдет в Арзамасе Нижегородской области 22 декабря Культура и отдых

Фестиваль абхазской культуры "Анакопия" впервые пройдет в Доме культуры Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина "Ритм" Нижегородской области 22 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В открытии мероприятия примет участие директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

По информации организаторов, к арзамасцам приедут представители Абхазии, принимавшие участие в российских телевизионных шоу "Голос" и "Ты супер!". Среди них финалисты шоу "Ты супер!" Леон Капба и Милена Тачулия, победители шоу "Голос – дети" Валерия Адлейба, Милена Барциц и Сара Абрамян. Также перед гостями выступят победитель международных конкурсов и фестивалей танцевальная шоу-группа "Сухум", участница шоу "Х-Фактор" Дарья Родникова, лауреат Международного конкурса "Славянский базар" Лилия Вельтман и победитель международных конкурсов и фестивалей танцевальный коллектив "Ритм".

В рамках мероприятия в Арзамасе откроется выставка фотографий, на которых изображены достопримечательности Абхазии, культура и быт Республики. Кроме того, в программе фестиваля мастер-класс по народному танцу Нового Афона, дегустация мандаринов, а также презентация туристического кластера Абхазии.

Напомним, Нижегородская область планирует удвоить несырьевой неэнергетический экспорт с 3 до 6 млрд долларов в год. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам координационного совета по промышленности, который прошел в регионе 10 декабря 2018 года. Глеб Никитин подчеркнул, что региональное правительство для выполнения этой задачи будет "активно взаимодействовать со всеми федеральными ведомствами, институтами развития".

Ранее сообщалось, что приоритетное развитие взаимоотношений со странами дальнего и ближнего зарубежья, прежде всего с Китаем, Турцией, Ираном, Республикой Корея, Индией, Японией, странами СНГ, в особенности с Белоруссией и Казахстаном, странами ЕС - один из пунктов Стратегии развития Нижегородской области, которая была предложена Глебом Никитиным в качестве опорного плана для развития региона.

Напомним также, что 9 октября 2018 года проект Стратегии региона был направлен на согласование в минэкономразвития России. После рассмотрения проекта в федеральных органах исполнительной власти Стратегия будет утверждена постановлением правительства Нижегородской области. Ознакомиться с проектом Стратегии может любой житель региона на специально созданном портале –http://strategy.government-nnov.ru.



СПРАВКА:

Соглашение о побратимских отношениях между городами Арзамас Нижегородской области и Новый Афон Республики Абхазия было подписано 20 сентября 2013 года. В этом году отмечается пятилетие установления побратимских связей между муниципалитетом города Арзамас Нижегородской области и Новым Афоном Республики Абхазия.