Нижегородский филиал "Т Плюс" реконструировал химический цех Сормовской ТЭЦ за 140 млн рублей

Нижегородский филиал Т Плюс реконструировал химический цех Сормовской ТЭЦ за 140 млн рублей

Нижегородский филиал "Т Плюс" инвестировал 140 млн рублей в реконструкцию химического цеха Сормовской ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Из общего объема финансирования 102,2 млн направлены на реконструкцию химического цеха, остальные средства – на переоснащение береговой насосной станции ТЭЦ. Новое оборудование введено в эксплуатацию 21 декабря.

Как пояснили в пресс-службе, техническое перевооружение водоподготовительной установки улучшит качество горячей воды, поступающей потребителям Сормовского, Канавинского и Московского районов Нижнего Новгорода. Для приготовления этой воды Нижегородский филиал сможет использовать ресурс, полученный от собственной береговой насосной станции.

В пресс-службе добавили, что Современная система очистки воды практически полностью удаляет из нее соли и коррозионно-активные газы, тем самым, позволяет избежать образования накипи в теплосетевом оборудовании, а также на внутренней поверхности трубопроводов.

Установленное в цехе новое оборудование дает возможность исключить сброс стоков в окружающую среду.

"Реализованный проект дает возможность отказаться от закупок водопроводной воды для подпитки системы ГВС, повысить загрузку оборудования водоподготовительной установки, увеличить срок службы трубопроводов. Таким образом, мы улучшаем качество предоставляемых нами услуг, снижаем расходы и повышаем эффективность собственного производства", – отметил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

Реконструкция системы водоочистки ТЭЦ велась с мая текущего года. За это время в химическом цехе были смонтированы автоматические станции дозирования специальных реагентов, реконструированы осветлители, механические фильтры и иное вспомогательное оборудование, автоматизирован ряд технологических процессов.