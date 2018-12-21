"Повышение качества транспортного обслуживания – одна из важнейших задач железнодорожной отрасли", - Евгений Лебедев Общество

Евгений Лебедев Фото: НИА Нижний Новгород

"Повышение качества транспортного обслуживания – одна из важнейших задач железнодорожной отрасли", - заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев в ходе торжественного мероприятия, посвященного 15-летию компании ОАО "Российские железные дороги".

В мероприятии также приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и депутат регионального парламента, начальник Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Анатолий Лесун.

Центральным событием дня стал пуск в эксплуатацию нового электропоезда. Это концептуально новый подвижной состав, максимально адаптированный для пригородных и внутригородских перевозок, усовершенствованная и модифицированная версия электропоезда, соответствующая современным требованиям безопасности. Новую электричку планируется задействовать на маршрутах Сормовской и Приокской линий в Нижнем Новгороде и на пригородных маршрутах Заволжского направления.

По завершению презентации электропоезда гости мероприятия совершили на нем переезд до ж\д остановочной платформы Нижний Новгород-Сортировочный.

Евгений Лебедев отметил, что повышение качества транспортного обслуживания – одна из важнейших задач железнодорожной отрасли. "Новый электропоезд с новым качеством транспортных услуг стал результатом совместных усилий правительства области, законодателей, железнодорожников. Напомню, для возмещения затрат, связанных с приобретением подвижного состава в лизинг, перевозчику планируется предоставить субсидии из бюджета области - в январе Законодательное Собрание рассмотрит этот вопрос", - сказал Евгений Лебедев.

Спикер регионального парламента также рассказал о работе по совершенствованию законодательства, которая велась в этом году областным парламентом совместно с ГЖД и "Волго-Вятской пригородной транспортной компанией". В частности, он упомянул проект федерального закона "Об организации регулярных пассажирских железнодорожных перевозок", который призван сформировать новую модель организации облуживания населения.

"На основе предложений, поступивших от представителей железнодорожной отрасли, профильным комитетом Законодательного Собрания была подготовлена таблица поправок, которые были внесены в Госдуму, - подчеркнул Евгений Лебедев. - Мне очень приятно отметить, что начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун является моим коллегой – депутатом Законодательного Собрания. В порядке законодательной инициативы в прошлом году он внёс предложения по изменению ряда статей "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", касающихся безопасности на объектах железнодорожного транспорта и предотвращения случаев травматизма и гибели граждан. Эти предложения были учтены при внесении изменений в КоАП РФ. Уверен, что добрая традиция соработничества и полного взаимопонимания депутатов и железнодорожников будет продолжаться и укрепляться".

Затем, на площадке Инженерного Центра Горьковской железной дороги состоялось собрание Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей, посвященное Дню российских железных дорог.