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Общество

Автобусные маршруты, соединяющие районы Нижнего Новгорода, изменят путь движения с 24 декабря

21 декабря 2018 15:38  [46] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Несколько автобусных маршрутов, которые соединяют разные районы Нижнего Новгорода, с 24 декабря изменят путь движения. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации города.

В частности, маршрут №63, который раньше следовал от Южного шоссе до улицы Корнилова, теперь станет передвигаться в Автозаводском направлении по улицам Веденяпина, Героя Шнитникова, бульвару Южному до микрорайона Юг.

Также до микрорайона Юг продляется автобусный маршрут №85 "Микрорайон Верхние Печеры - микрорайон Соцгород-2". То есть, с 24 декабря автобус, минуя конечную остановку "Соцгород-2", продолжит путь по улицам Краснодонцев, Колхозной, улце Янки Купалы и бульвару Южному.

Автобусный маршрут №71 "Площадь Свободы - улица Федосеенко" будет продлен до "Торфопредприятия".

Автобусный маршрут №88 "Поселок Дачный - микрорайн Молитовский" теперь продолжит пусть от поселка Дачный по улицам Дружбы, Снежной, Новикова-Прибоя, Попова, Баумана, Голубева до площади Комсомольской и обратно.

"Обращаем внимание, что на маршруте устанавливается порядок посадки и высадки пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте", - сообщили в департаменте.

Для автобусов и троллейбусов, следующих от Главной проходной "ГАЗ" к площади им.Киселева и проспекту Ильича, вводятся остановочные пункты "Станция метро "Кировская"; для автобусов и троллейбусов, следующих от Сормовского поворота к Московскому вокзалу, организована остановка "ТПУ "Канавинский".

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