"Благополучие жителей региона и стабильное развитие экономики зависит от качественного энергоснабжения", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудники энергетической отрасли с профессиональным праздником.

"Символично, что вас чествуют именно зимой, в самый короткий день года, когда людям особенно нужны свет и тепло. Без этих ресурсов мы уже не мыслим своей жизни, но их бесперебойная подача - результат ежедневного и ежечасного труда энергетиков!", - говорится в поздравлении.

"Эта работа требует огромной ответственности и самоотдачи. В любое время суток и в любые погодные условия вы готовы приступить к ликвидации аварий, вызванных чрезвычайными ситуациями. От качественного энерго- и теплоснабжения зависит благополучие каждого жителя региона и стабильное развитие нашей экономики!", - отметил Глеб Никитин.

"Исторически Нижегородская область была одним из важнейших центров энергетической отрасли. Развитию энергетики в регионе и сегодня уделяется особое внимание. Вместе нам необходимо постоянно работать над повышением эффективности производства и транспортировки всех видов энергетических ресурсов!", - подчеркнул губернатор.

"Все, кто работал и работает в энергетике, желаю здоровья и благополучия! Пусть все намеченные планы сбудутся!", - пожелал глава региона.