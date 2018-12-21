"Теплоэнерго" приняло на прямые договора жильцов 100 МКД Нижнего Новгорода Бизнес

Фото: пресс-служба Теплоэнерго

"Теплоэнерго" приняло на прямые договора жильцов 100 многоквартирных домов (МКД) Нижнего Новгорода. Об этом сообщил в ходе круглого стола директор по реализации АО "Теплоэнерго" Александр Котельников.

По его словам, с середины текущего года, в связи с изменениями в закон, все граждане могут подписать договор напрямую с ресурсоснабжающими организациями, минуя посредничество управляющих компаний, которые по-прежнему будут заниматься обслуживанием внутридомовых сетей.

Александр Котельников заметил, что ранее существовала некая недоработка в схеме поставки ресурсов - УК получали тепло по той же цене, по которой затем его реализовывали. Таким образом, организации оказывались в убытке.

"Мы видим тенденции - люди все больше интересуются прямыми договорами. И мы к этому готовы. Важно, что в настоящее время закон не предусматривает обратный переход. Кроме того, человек, который выбирает прямые договора, должен учитывать, что ему нужно будет оплачивать и комиссию в банке. В случае посредничества УК такой необходимости нет", - сказал Александр Котельников.

Он считает, что в 2019 году "произойдет серьезный пересмотр отношений" между собственниками жилья и ресурсоснабжающими организациями.

Представитель "Теплоэнерго" подчеркнул, что изменения в закон позволят увеличить число абонентов компании и в 2019 году организация планирует открыть еще один центр обслуживания клиентов. Объект расположится в нагорной части Нижнего Новгорода. Кроме того, в I квартале 2019 года "Теплоэнерго" создаст для абонентов на своем сайте личный кабинет для удобства связи с компанией.

По словам Александра Котельникова, сейчас на балансе "Теплоэнерго" около 300 тысяч лицевых счетов, то есть примерно 750 тысяч клиентов. Развивать это направление, по мнению эксперта, поможет бесконтактное общение, в том числе через личный кабинет, где можно узнать о движении средств, начислениях и отправить показания прибора учетов.