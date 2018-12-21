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Экономика

Более 1 млн кв м жилых домов построено с начала года в Нижегородской области

23 декабря 2018 10:18  [67] Экономика

Более 1 млн кв м жилых домов построено с начала 2018 года в Нижегородской области, сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на данные Нижегородстата.

В сообщении говорится, что темп роста ввода жилья в Нижегородской области увеличился в январе-ноябре 2018 года на 3,1% к аналогичному периоду 2017 года.

За 11 месяцев 2018 года в Нижегородской области было построено 1079,6 тысяч кв м жилых домов. Темп роста ввода жилья составил 103,1%.

Напомним, что в марте 2018 года глава Нижегородской области Глеб Никитин предложил меры и поправки в федеральные законы для улучшения положения дольщиков и добросовестных застройщиков. По мнению главы региона, необходимо законодательно обязать банки предоставлять обманутым дольщикам льготный период уплаты процентов по ипотечному кредиту.

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