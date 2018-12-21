Производство молока в Нижегородской области увеличено на 7,9 тыс тонн к уровню прошлого года Экономика

Производство молока в Нижегородской области увеличено на 7,9 тыс тонн к уровню прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона.

В сообщении говорится, что за 11 месяцев 2018 года сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Нижегородской области с начала года произведено 482,8 тыс. тонн молока, что больше соответствующего периода 2017 года на 7,9 тыс. тонн.

По данным регионального минсельхоза, производство молока увеличено в 22 районах области. Наибольший рост молока обеспечили сельхозтоваропроизводители Дальнеконстантиновского, Ковернинского, Бутурлинского, Лысковского, Большемурашкинского и Городецкого районов.

«Зимне-стойловый период содержания скота в регионе проходит в штатном режиме. Производство молока растет. Главная задача – сохранить положительную динамику», - отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов. «Для проведения успешной зимовки скота специалисты министерства сельского хозяйства ежедневно осуществляют мониторинг ситуации в отрасли», - добавил он.

Ранее сообщалось, в 2018 году в рамках государственной программы по развитию молочного скотоводства с применением современных технологических решений построено и реконструировано 15 животноводческих объектов общей мощностью более 4500 голов крупного рогатого скота.

Напомним, финансирование сельского хозяйства в 2019 году планируется увеличить на 20%. Об этом глава региона Глеб Никитин заявил 25 октября 2018 года на торжественном мероприятии, приуроченном к областному Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.