Последние новости рубрики Экономика
23 декабря 2018 12:29  [29] Производство молока в Нижегородской области увеличено на 7,9 тыс тонн к уровню прошлого года
23 декабря 2018 10:27  [128] Рост производства продукции предприятий пищевой отрасли Нижегородской области с начала 2018 года составил 5,6 млрд рублей
23 декабря 2018 10:18  [83] Более 1 млн кв м жилых домов построено с начала года в Нижегородской области
21 декабря 2018 09:21  [516] Глеб Никитин обсудил с китайскими инвесторами проект строительства комплекса по производству ОСП в Нижегородской области
20 декабря 2018 16:43  [286] "Важно, что в бюджете выделены дополнительные средства на здравоохранение", - Ольга Щетинина
20 декабря 2018 16:41  [285] Почти 75% расходной части бюджета Дзержинска предназначены для социальной сферы
20 декабря 2018 15:43  [469] "Что бы ни происходило во вне, Нижегородская область должна соблюдать принятые на себя обязательства", - Александр Шаронов
20 декабря 2018 15:27  [517] ОЗС утвердило сбалансированный бюджет Нижегородской области на 2019-2020 гг, а на 2021 год - с профицитом
19 декабря 2018 10:47  [543] Семнадцать нижегородских предприятий получат 73 млн рублей в качестве господдержки на реализацию инвестпроектов
17 декабря 2018 19:55  [533] Господдержку нижегородских промышленных инвестпроектов увеличат на 27% в 2019 году
Экономика

Производство молока в Нижегородской области увеличено на 7,9 тыс тонн к уровню прошлого года

23 декабря 2018 12:29  [29] Экономика

Производство молока в Нижегородской области увеличено на 7,9 тыс тонн к уровню прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона.

В сообщении говорится, что за 11 месяцев 2018 года сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Нижегородской области с начала года произведено 482,8 тыс. тонн молока, что больше соответствующего периода 2017 года на 7,9 тыс. тонн.

По данным регионального минсельхоза, производство молока увеличено в 22 районах области. Наибольший рост молока обеспечили сельхозтоваропроизводители Дальнеконстантиновского, Ковернинского, Бутурлинского, Лысковского, Большемурашкинского и Городецкого районов.

«Зимне-стойловый период содержания скота в регионе проходит в штатном режиме. Производство молока растет. Главная задача – сохранить положительную динамику», - отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов. «Для проведения успешной зимовки скота специалисты министерства сельского хозяйства ежедневно осуществляют мониторинг ситуации в отрасли», - добавил он.

Ранее сообщалось, в 2018 году в рамках государственной программы по развитию молочного скотоводства с применением современных технологических решений построено и реконструировано 15 животноводческих объектов общей мощностью более 4500 голов крупного рогатого скота.

Напомним, финансирование сельского хозяйства в 2019 году планируется увеличить на 20%. Об этом глава региона Глеб Никитин заявил 25 октября 2018 года на торжественном мероприятии, приуроченном к областному Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph