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Происшествия

Две бани и жилой дом сгорели в Нижегородской области в минувшие сутки

23 декабря 2018 13:01  [110] Происшествия

Две бани и жилой дом сгорели в Нижегородской области в минувшие сутки, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

В сообщении говорится, что всего в минувшие сутки в регионе зарегистрировано 12 пожаров.

Так, в 03.10 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании личного жилого дома в г. Семенов.

В результате пожара обгорела кровля надворных построек и баня на общей площади 48 кв. м. Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 11 человек, 4 единицы техники.

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