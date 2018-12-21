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Общество

"Теплостанский хлеб" Нижегородской области погасил долги по зарплате после прокурорской проверки

24 декабря 2018 09:19  [82] Общество

ООО "Теплостанский хлеб" Нижегородской области погасил долги по зарплате перед работниками организации после вмешательства прокурора Сеченовского района. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры области 24 декабря 2018 года.

Установлено, что за июнь-июль 2018 года перед 9 работниками образовалась задолженность по заработной плате в размере свыше 150 тысяч рублей.
В связи с этим, в адрес директора предприятия внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, возбуждено административное дело по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ.

После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате перед работниками погашена.

Кроме того, директор по постановлению прокурора привлечен к административной ответственности.

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