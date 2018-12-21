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Происшествия

Двадцать жителей многоквартирного дома в Дзержинске Нижегородской области были эвакуированы предположительно из-за поджога

24 декабря 2018 10:02  [54] Происшествия

Двадцать жителей многоквартирного дома в Дзержинске Нижегородской области были эвакуированы предположительно из-за поджога. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Нижегородской области 24 декабря 2018 года.

Пожар произошел в подъезде дома на ул.Октябрьская в г.о.г. Дзержинск. На момент прибытия пожарных горело имущество на лестничной клетке, в подъезде создалось сильное задымление. В результате, пришлось эвакуировать 20 человек, в том числе двух детей.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 26 человек личного состава и шесть единиц техники. Предполагается поджог.

Всего за минувшие сутки в регионе произошло 12 пожаров. Огнем повреждены четыре личных жилых дома, одна квартира, семь строений и три транспортных средства.

Причиной пожаров стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, неосторожность при курении, нарушение правил монтажа электрооборудования, неисправность электрооборудования транспортного средства и неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

В частности, в жилом доме в р.п. Сява г.о.г. Шахунья полностью сгорела кровля дома. На пожаре было обнаружено тело мужчины 1985 г.р. Причиной пожара стала неосторожность при курении.

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