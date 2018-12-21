Повторные обсуждения по благоустройству "Дубков" и Щелоковского хутора пройдут в Нижнем Новгороде в январе 2019 года Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Повторные обсуждения II очереди благоустройства "Дубков" и Щелоковского хутора пройдут в Нижнем Новгороде в январе 2019 года. Об этом сообщили в АНО "Институт развития городской среды области".

18 декабря состоялась встреча, где обсуждалось благоустройство парка "Дубки". В обсуждении приняли участие 83 человека.

Основные требования: добавить в детскую зону площадки для разных возрастов, сделать футбольную и волейбольную площадки, включить в территорию парка берег реки Борзовки. Основное - не подводить в парк коммуникации для туалетов и здания администрации. Жители высказали опасения, что если будут подведены коммуникации, в парке могут появиться капитальные строения. Администрацию парка было предложено разместить в ДК Двигатель революции (Лукоморье), если удастся договориться с собственником.

Для туалетов было предложено найти альтернативный вариант, например, биотуалеты. Также было высказано много опасений за сохранность всех растений в парке. Институт также выступает за максимально аккуратное благоустройство, которое не повредит деревьям и другим растениям. Поэтому любые предложения концепции будут проверяться в процессе рабочего проектирования. Для этого на этапах дальнейшего обсуждения и проектирования Институт пригласит независимых экспертов по экологии и попечительский совет парка.

Все поступившие предложения и заполненные на обсуждениях анкеты будут изучены, после чего с их учетом будут внесены корректировки в концепцию.

19 декабря состоялась встреча для обсуждения благоустройства зоны озёр лесопарка Щёлоковский хутор. На встрече были 46 человек.

Участники активно обсуждали бетонную решётку вдоль озёра — по ней неудобно ходить и проезжать с колясками. Также состоялись споры по поводу оформления камнем русла ручья на первом озере. По итогу было принято решение убрать большие камни подальше от лыжной трассы.

Основные предложения по второй очереди: увеличить пляжные зоны, добавить игровые площадки и оборудовать место для купания детей, сделать беседки, зону воркаута, провести освещение вдоль озёр и лыжных трасс. Но кроме того, прозвучало мнение не делать вообще ничего и оставить Щёлоковский хутор в изначальном состоянии.

В январе 2019 года запланированы повторные встречи по обеим площадкам. На них будет утверждена концепция с внесенными поправками. Затем она будет передана генпроектировщику, который определится по конкурсу.

Жители также могут заполнить анкеты по своими предложениями.