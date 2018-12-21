Первая бережливая котельная АО "Теплоэнерго" заработала в Нижнем Новгороде Экономика

АО "Теплоэнерго" представило первую бережливую котельную, работа которой основана на принципах непрерывных улучшений текущей деятельности, сообщает пресс-служба компании.

Стоит отметить, что Теплоэнерго одним из первых предприятий в сфере ЖКХ Нижегородской области начало внедрять бережливые технологии в операционную деятельность с начала 2018 года. На протяжении нескольких месяцев сотрудники компании обучались основам бережливого производства. По результатам обучения была создана рабочая группа и определены пилотные участки, с которых началось применение главных принципов бережливого производства на практике. В производственных подразделениях пилотным стала котельная на улице Углова, 7, которая обеспечивает теплоснабжение более 70 многоквартирных домов и шести социальных объектов – школ и детских садов.

Участница рабочей группы, экономист первой категории АО "Теплоэнерго" Екатерина Красникова пояснила, что в рамках пилотного проекта за 1,5 месяца в котельной на ул. Углова, 7 слесарная комната была организована по системе 5S – весь инструмент и детали рассортированы и размещены по специальным ящикам.

"Раньше слесарю для начала ремонта нужно было найти деталь, это занимало много времени. Теперь он приходит и сразу берет все необходимое из промаркированных ящиков. Рабочий инструмент содержится в порядке: на чистый стол грязный гаечный ключ уже не бросишь", - отметила мастер бережливой котельной Ольга Сотникова.

В рамках пилотного проекта на котельной также зонировали рабочее пространство, разместили визуальные плакаты, указывающие на главные типовые действия; провели косметический ремонт и окрашивание оборудования, трубопроводов, площадок, лестниц; переработали схемы, графики, инструкции. По словам Ольги Сотниковой теперь работать стало намного проще и быстрее.

Опыт первой бережливой котельной руководство компании оценивает положительно.

"Котельная на Углова, 7 – удачный проект. У нас 124 котельных и 138 центральных тепловых пунктов. Мы планируем распространить опыт пилотной бережливой котельной на остальные объекты компании, - сообщил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин. - Переход к бережливому производству повысит общую эффективность и производительность, позволит снизить затраты на ремонт и обслуживание оборудования".

СПРАВКА:

В основе процессов бережливого производства лежит японская система управления Кайдзен – внедрение непрерывных фокусированных улучшений, в которых участвует каждый сотрудник компании. Все начинается с изучения ситуации на месте — на производстве, затем производится анализ данных, выявление характера проблем, их решение путем устранения коренных причин. В итоге, процесс стандартизируется, чтобы избежать повторений. Каждый процесс улучшается во взаимосвязи с другими, соседними процессами. Таким образом, улучшения объединяются в систему, и повышается эффективность работы предприятия в целом.