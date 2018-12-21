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Происшествия

Почти 400 упаковок лекарств изъято в одной из аптек Приокского района Нижнего Новгорода

24 декабря 2018 11:04  [162] Происшествия

Полицейские пресекли факт незаконной реализации лекарственных препаратов в Приокском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской облат-си.

Отметим, что полицейские пресекли факт осуществления предпринимательской деятельности без соответствующей лицензии.

В середине декабря 2018 года в аптеке, расположенной на улице Полярной областного цен-тра, сотрудники полиции выявили факт реализации фармацевтических препаратов без доку-ментов, подтверждающих легальность происхождения и оборота продукции. Кроме того, в результате проверки было установлено, что предпринимательская деятельность осуществля-ется без лицензии. Всего правоохранителями было изъято 367 упаковок лекарственных средств различных наименований, а так же 35 литров спиртосодержащей жидкости.

В отношении юридического лица, осуществляющего реализацию фармацевтической продук-ции с нарушением законодательства, возбуждено дело об административном правонаруше-нии по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии).

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