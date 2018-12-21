Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек в Советском районе Нижнего Новгорода
Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек в квартире на улице Бекетова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области 24 декабря 2018 года.
Согласно информации, возбуждено уголовное дело по принакам причинения смерти по неосторожности.
По данным ведомства, тела 68-летнего
мужчины, его 67-летней супруги и их 43-летнего сына 22 декабря обнаружили соседи.
По предварительной версии следствия, во время трагедии в квартире работали содержащиеся газовые приборы. При этом видимых телесных
повреждений криминального характера не обнаружено. Также установлено, что в квартире самостоятельно установлена принудительная вентиляция, которая не соответствует проектной
документации.
Для точного установления причин, времени наступления смерти и прочих обстоятельств произошедшего назначенысудебно-медицинские экспертизы.
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