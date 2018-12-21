Особенности элитной недвижимости в Санкт-Петербурге

Элитные новостройки Санкт-Петербурга в большей степени обеспечивают высокую комфортность проживания.

Санкт-Петербург заслуженно считается одним из самых красивых городов мира. Именно поэтому элитная недвижимость здесь пользуется большой популярностью. Помогут в подборе жилья премиум класса специалисты риэлтерского агентства CityRealty.

Наиболее дорогостоящим является элитное жилье на Васильевском острове и в Петроградском районе. Именно здесь из окон открываются изумительные виды на исторический центр города. Но в последнее время все больше возрастает спрос на жилье в элитных районах, которые находятся в некотором отдалении от центра города. Это вполне понятно, ведь Санкт-Петербург окружают изумительно красивые природные места.



Новостройки элитного сектора являются украшением облика города, ведь они возводятся по уникальным дизайнерским проектам. Здесь жилье отличается более доступной стоимостью, чем в центре, но при этом комфортность проживания может быть значительно выше. Жилье в элитных новостройках может сдаваться в готовом виде или же его можно будет оформить и обставить в соответствии с собственными пожеланиями.

Обычно новые элитные новостройки возводятся в зеленых зонах, что гарантирует экологическую чистоту. Как правило, в микрорайонах предусматриваются развитая инфраструктура. Здесь имеется все, что нужно для комфортной жизни: банки, рестораны, детские и спортивные площадки, дошкольные учреждения, школы, супермаркеты и пр.

Кроме того в непосредственной близости с элитными многоэтажными домами как правило обустраиваются благоустроенные подземные, охраняемые парковки, поэтому добираться до любого района города можно на собственном автомобиле. Тем более что практически всегда элитные новостройки возводятся одновременно с удобными выездами на основные городские магистрали.

Современные дома премиум класса возводятся из высококачественных материалов. В них обустраиваются надежные современные коммуникации, к примеру, при прокладке водопровода организуется несколько уровней фильтрации. Гарантируется надежная работа отопления. Территория элитных микрорайонов всегда охраняется, что повышает безопасность проживания.

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