Демонтаж подоконника при объединении балкона с лоджией

Демонтаж подоконника - это сложный строительный процесс, проведение которого лучше доверить специалистам.

Очень популярной перепланировкой квартир является совмещение лоджии с жилым помещением или кухней. Следует понимать, что для проведения таких работ необходимо получение специального разрешения. После того как все документы будут оформлены можно приступать к проведению строительных работ по перепланировке, но в силу их сложности не рекомендуется проводить демонтаж подоконного блока самостоятельно.

Основные этапы.

На начальном этапе производится демонтаж стены, которая располагается под окном. Для этого должен использоваться специальный инструмент. Но, несмотря на это, следует понимать, что не всегда удается даже специалистам ликвидировать порожек. Он останется в виде определенной границы, то есть в результате проведенных работ получиться дополнительная комната со свободным доступом. Но при этом такой переход можно оформить в виде декоративного пандуса или оригинальной ступеньки. Кроме того нельзя сносить стену, которая выполняет функцию подоконника в случае, если она является несущей. В такой ситуации просто убирается дверь и окно. Импровизированный подоконник условно можно использовать в качестве стола, бара или декоративной полки. В этом случае проем можно оформить в виде арки.

После проведения демонтажных работ выполняется утепление всех стен, пола. Для повышения комфортности необходимо провести монтаж современного балконного остекления. Для того чтобы гарантировать сохранение тепла в помещении рекомендуется оставить только одну открывающуюся створку.

Далее проводятся работы по установке дополнительного отопления. Как вариант можно перенести радиатор на лоджию. Это также требует согласования и получения специального разрешения. Чаще дополнительно устанавливаются навесные конвекторы, масляные радиаторы или монтируется электрический теплый пол. Также необходимо при проведении перепланировки сразу предусмотреть дополнительное освещение. Если на лоджии планируется устанавливать тяжелую мебель, то обязательно предусматриваются специальные подпорки.

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