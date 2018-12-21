Снегопады и температура от 0° до -15° ожидается в Нижнем Новгороде в течение рабочей недели Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Снегопады и температура от 0° до -15° ожидается в Нижнем Новгороде в течение рабочей недели. Об этом сообщается на портале прогноза погоды Gismeteo.

Нулевая температура прогнозируется днем 25 декабря. В это день синоптики ожидают юго-восточный ветер со скоростью 10 м/с. Ночью ожидается -4°.

Со среды до четверга ожидается снижение температуры с -3° до -7°. Юго-восточный ветер к пятнице сменит направление на северо-западный до 4 м/с.

В выходные (субботу-воскресенье) днем ожидается от -13° до -15° и северо-западный и западный ветер 4-6 м/с.

По данным синоптиков, всю неделю в городе будет идти снег.