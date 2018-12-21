Семейную пару, которая довела ребенка до голодной смерти, будут судить в Нижегородской области Происшествия

Фото: Юрий Головин

Семейная пара, которая довела ребенка до голодной смерти, предстанет перед судом. Как сообщают в отделе по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Нижегородской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней женщины и ее 34-летнего мужа по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

По версии следствия, 7 апреля 2017 года у обвиняемой родился сын. Проживая в квартире дома, расположенного на ул. Должанской Канавинского района Нижнего Новгорода, оба родителя мальчика ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по воспитанию сына, систематически лишали его питания, соответствующего возрасту ребенка, не обеспечивали за ним должный уход.

В результате умышленных противоправных действий обвиняемых у новорожденного развилось тяжелое заболевание. Только после того, как 21 июля 2017 года на прогулке отец заметил, что мальчик уже перестал подавать признаки жизни, он вызвал "скорую помощь". Ребенка спасти не удалось.

В ходе расследования уголовного дела следователи провели судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы, после этого дело было направлено в суд.

Вину в совершенных преступлениях обвиняемые не признали и заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.

Как сообщает "Комсомольская правда – Нижний Новгород", из квартиры подозреваемых изъята литература, в которой упоминается, что человек может питаться энергией солнца, в том числе книги Владимира Мегре "Анастасия" про красавицу-отшельницу со сверхспособностями. Она живет в полном единении с природой, способна предвидеть будущее, круглый год обходится без одежды и крыши над головой.