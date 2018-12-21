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Общество

"Совет "держит руку на пульсе" актуальных общественных проблем", - Евгений Лебедев

24 декабря 2018 16:47  [34] Общество

"Совет "держит руку на пульсе" актуальных общественных проблем", - рассказал председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Лебедев по итогам заседания Общественного совета 24 декабря 2018 года.

Основной темой обсуждения стало постановление парламента об установлении в области праздника "День славы Нижегородского ополчения" и памятного дня "День памяти гражданина Минина". В ходе заседания эксперты поддержали предложение перенести День славы Нижегородского ополчения на 4 ноября, чтобы он отмечался одновременно с Днем народного единства. В ближайшее время свои предложения по этому вопросу также внесут правительство, администрации Нижнего Новгорода и Балахны.

Кроме того, эксперты подвели итоги деятельности Совета за 2018 год. Общественники активно включились в обсуждение вопросов пенсионной реформы, проекта Стратегии развития, плана мероприятий Заксобрания по противодействию коррупции на 2018-2020 годы.

В 2018 году Общественный совет впервые включился в такую форму работы парламента с вузами как День Законодательного Собрания. Напомним, в рамках этого Дня в Нижегородском государственном лингвистическом университете имени Н.А. Добролюбова действовала секция Общественного совета, посвященная вопросам законодательной процедуры.

"Общественный совет представляет собой объединение экспертов совершенно из разных сфер жизни, ведь в него входят и представители некоммерческих организаций, так и члены Научно-консультативного совета и Молодежного парламента, представители Совета ректоров вузов. За то непродолжительное время, которое работает Совет, он показал хорошие результаты. Приятно отметить, что Совет в своей деятельности не ограничивается контрольными и просветительскими функциями, но, как говорится, "держит руку на пульсе" актуальных общественных проблем. Эксперты Совета помогают депутатам взглянуть со стороны на актуальные вопросы. Совет работает эффективно, и наше взаимодействие будет так же конструктивно строиться и в 2019 году", - отметил Евгений Лебедев.

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