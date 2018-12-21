Стоимость проезда в нескольких нижегородских электричках снизится в два раза с 1 января 2019 года. Об этом сообщили в АО "Волго-Вятская Пригородная Пассажирская Компания".
По решению региональной службы по тарифам стоимость проезда изменится в электропоездах:
- от Московского вокзала до остановочных пунктов Дубравная, Высоково, Народная, Копосово, Петряевка с 56 до 28 рублей. Стоимость проезда установлена по принципу "один город – одна цена" как в городском общественном транспорте, отметили в компании.
- по маршруту Нижний Новгород – Моховые Горы (г.Бор) с 56 до 46 рублей.
Что касается остальных маршрутов пригородных поездов, цена билета останется на прежнем уровне.
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