Стоимость проезда в нескольких нижегородских электричках снизится в два раза с 1 января 2019 года Общество

Стоимость проезда в нескольких нижегородских электричках снизится в два раза с 1 января 2019 года. Об этом сообщили в АО "Волго-Вятская Пригородная Пассажирская Компания".

По решению региональной службы по тарифам стоимость проезда изменится в электропоездах:

- от Московского вокзала до остановочных пунктов Дубравная, Высоково, Народная, Копосово, Петряевка с 56 до 28 рублей. Стоимость проезда установлена по принципу "один город – одна цена" как в городском общественном транспорте, отметили в компании.

- по маршруту Нижний Новгород – Моховые Горы (г.Бор) с 56 до 46 рублей.

Что касается остальных маршрутов пригородных поездов, цена билета останется на прежнем уровне.