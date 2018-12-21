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Общество

"Учащиеся нижегородских школ, несмотря на обилие выпечки в столовых, предпочитают пиццу и сосиски в тесте", - ЕЦМЗ

24 декабря 2018 18:10  [45] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Руководство МП "Единый центр муниципального заказа" (ЕЦМЗ) отмечает, что учащиеся школ Нижнего Новгорода, несмотря на широкий ассортимент выпечки в столовых учебных заведений, отдают предпочтение пицце и сосискам в тесте. Об этом 24 декабря сообщила заведующая производством центра Елена Левченко.

Она пояснила, что сейчас ЕЦМЗ работает над тем, что бы в начале 2019 года приступить к выпуску и поставке в городские школы венских вафель. Эту продукцию планируется подавать на полдник. Сейчас же в ассортименте выпечки для детей имеется пицца, сосиска в тесте, пирожки с яблоками, курицей, с капустой, ватрушки.

Елена Левченко добавила, что школьники больше всего любят сосиски в тесте, поэтому их больше выпускается - 1,8 тысяч единиц, второе место занимает пицца, которую производят в количестве 1,5 тысяч штук в день.

В целом сейчас цех выпечки ЕЦМЗ выпускает четыре тысячи единиц продукции за смену. В среднем пекарня обеспечивает выпечкой около 40 школ.

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Теги:
Дети Школы
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