Интерактивный музей знаний открыли в Арзамасе по инициативе местных жителей Общество

Музей знаний открыли в Арзамасе Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Интерактивный музей знаний открыли в Арзамасе Нижегородской области по инициативе местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В интерактивной экспозиции музея - 22 объекта для изучения научных законов в игровой форме: магнитный мост, маятник Ньютона, рычаг Архимеда, плазменный шар, поющий фонтан.

Музей "Знаниум" создан в рамках программы поддержки местных инициатив (ППМИ). На ремонт помещений и закупку оборудования для музея потрачено 1,6 млн рублей, которые собрали жители, предоставили спонсоры и региональный бюджет.

Напомним, что мнение жителей и их инициатива - основной критерий участия в областной программе, которая находится под контролем губернатора Глеба Никитина.

В музее школьники смогут изучать физику, а также он будет работать как городской развлекательный центр.

Напомним, что развитие форм поддержки добровольческих и благотворительных инициатив - одна из ключевых из задач Стратегии развития региона. В 2018 году в Нижегородской области на ППМИ из областного бюджета выделено 304 млн рублей. Одобрено 468 заявок.