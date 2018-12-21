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Экономика

Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Нижегородской области на уровне "BB"

24 декабря 2018 19:33  [81] Экономика

Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Нижегородской области на уровне "BB". Об этом со ссылкой на рейтинговое агентство сообщает министерство финансов региона.

Долгосрочные рейтинги дефолта Нижегородской области в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне "BB" со "стабильным" прогнозом, краткосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте — на уровне "B". Рейтинги приоритетного необеспеченного долга области подтверждены на уровне "BB".

Эксперты Fitch Ratings отметили, что подтверждение рейтингов отражает не изменившийся сценарий агентства в отношении ожидаемых хороших операционных показателей региона в среднесрочной перспективе и умеренного прямого риска.

По прогнозам Fitch, бюджеты Нижегородской области в 2018-2020 годов будут близкими к сбалансированным.

"Правительство Нижегородской области проводит взвешенную бюджетную политику и осуществляет консервативное управление долгом. Операционные балансы поддерживаются на хорошем уровне, что позволяет проводить инвестиции в модернизацию инфраструктуры и способствует общему экономическому развитию", говорится в пояснительной аннотации к рейтингу Fitch.

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