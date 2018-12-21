Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Нижегородской области на уровне "BB" Экономика

Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Нижегородской области на уровне "BB". Об этом со ссылкой на рейтинговое агентство сообщает министерство финансов региона.

Долгосрочные рейтинги дефолта Нижегородской области в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне "BB" со "стабильным" прогнозом, краткосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте — на уровне "B". Рейтинги приоритетного необеспеченного долга области подтверждены на уровне "BB".

Эксперты Fitch Ratings отметили, что подтверждение рейтингов отражает не изменившийся сценарий агентства в отношении ожидаемых хороших операционных показателей региона в среднесрочной перспективе и умеренного прямого риска.

По прогнозам Fitch, бюджеты Нижегородской области в 2018-2020 годов будут близкими к сбалансированным.

"Правительство Нижегородской области проводит взвешенную бюджетную политику и осуществляет консервативное управление долгом. Операционные балансы поддерживаются на хорошем уровне, что позволяет проводить инвестиции в модернизацию инфраструктуры и способствует общему экономическому развитию", говорится в пояснительной аннотации к рейтингу Fitch.