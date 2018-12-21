Вероятность возникновения ЧС ожидается в Нижнем Новгороде из-за метели с мокрым снегом 24-25 декабря Общество

Фото: Олег Золото

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) ожидается в Нижнем Новгороде 24-25 декабря из-за метели с мокрым снегом. Об этом сообщает региональный ЦУКС ГУ МЧС России 24 декабря.

По данным ведомства, сегодня примерно в 18 часов, начиная с южных районов Нижегородской области, началось повышение температуры воздуха до 0°...-3°, а в некоторых южных районах региона - слабые оттепели до +1°.

Такие же погодные явления прогнозируются ночью и в Нижнем Новгороде.

В этот период ожидается мокрый снег (на востоке области - сильный), метель, гололед, ухудшение видимости до 500 метров и менее.

Прогнозируются порывы юго-восточного и южного ветра до 14 м/с, а на дорогах снежные заносы.

По данным ЦУКС, такая погода продлится с вечера 24 декабря до 25 декабря, что может привести к чрезвычайным ситуациям, связанными с обрывом линий электропередачи и связи, а также нарушениями в работе систем ЖКХ.

Из-за сильного ветра возможны обрушения слабоукрепленных широкоформатных и ветхих конструкций, падение деревьев со слабой корневой системой и строительных кранов.