Частые ошибки в пользовании корейской косметикой

В наши дни https://www.lunifera.ru/ корейская косметика находится на особом пике популярности. Да, в ней присутствует больший процент натуральных веществ, способствующих естественному омоложению кожи и приданию ей здорового оттенка. Но так как о преимуществах косметики из Кореи сейчас информации присутствует много, а вот о том, как ею пользоваться мало, то в итоге, многие женщины, совершают нередко разного вида ошибок при ее пользовании.

Казалось бы это невозможно. Ведь всем давно известно, как собственно пользоваться косметическими веществами. Но нужно признать, что каждый косметический элемент в зависимости от производителя имеет свои некоторые отличительные моменты в применении. И их незнание часто приводит к тому, что эффективность косметики снижается на несколько процентов. Так какие частые ошибки совершают женщины при пользовании косметикой из Кореи?

Чего не следует делать?

Если спросить девушек, пользующихся активно корейской косметикой о том, что нужно сделать сразу после душа, они скажут, что нанести срочно тонер. И выполнить эту процедуру следует в первые три секунды после окончания гигиенической процедуры. В случае игнорирования этого правила, кожа станет суше на 60%. В действительности, это неправда. Максимум сколько потерять за минуту может кожа влажности, это 7%. Так что при решении нанести на кожу тонер, спустя 10 минут после душа, не стоит волноваться, что кожа за это время приобретет вид кураги.

Еще одним правилом, часто которого придерживаются девушки, это необходимость нанесения 10-ти ступеней ухода. На самом деле, это необязательно делать. Количество косметических элементов, используемых для ухода за кожей, напрямую зависит от ее особенностей. Очень многие девушки любят осуществлять нанесение косметических средств на кожу, не дожидаясь полного впитывания предыдущего слоя. Считая, что на влажной коже впитывание происходит быстрее и эффективнее. А некоторые девушки, наоборот, перед нанесением нового слоя иного средства ждут, когда произойдет впитывание предыдущего.

На самом деле, наносить на кожу нужно немного крема. Хватит даже одной капли. Используя несколько увлажняющих видов кремов для улучшения состояния кожи в таких незначительных дозах и нанося их при умеренном впитывании предыдущего слоя, может получиться достичь лучшего эффекта.

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