Разнообразие моделей коротких норковых шуб

Короткие норковые шубы отличаются стильностью и изысканностью.

В последнее время всё большей популярностью пользуются короткие норковые шубы. Они отличаются тем, что не увеличивают объем фигуры, и не ограничивают свободу движений. Такие модели подходят женщинам любого возраста. Короткие шубы являются подходящим вариантом для тех, кто много времени проводит за рулем. Как вариант короткая шуба может стать великолепным дополнением вечернего наряда. Но при этом ярких оттенков одежды следует избегать. В любом случае изысканную верхнюю одежду следует дополнить красивой сумкой.

Отличительные особенности.

Норка - это удивительно красивый мех. Поскольку он очень податливый в работе, то из него можно сшить любые фасоны шуб. Безусловно, важным привлекательным фактором является то, что такая шуба хорошо сохраняет тепло и не теряет твоего эстетичного вида под воздействием каких-либо негативных внешних явлений.

Конечно же, норковая шуба, даже укороченного фасона, отличается высокой ценой. Но при этом такое изделие можно будет носить длительное время, ведь такая вещь не выходит из моды и всегда является актуальной в гардеробе.

Следует помнить, что очень важно правильно хранить норковую шубу и ухаживать за ней. В частности требуется несколько раз проветривать ее в летнее время и обезопасить от моли. Долго носиться будет только качественная вещь, любая китайская подделка может очень быстро потерять свой вид. Именно поэтому необходимо покупать дорогостоящую шубу только в проверенных специализированных магазинах, где предоставляют сертификат качества.

При выборе шубы следует обращать внимание не только на фасон, но и на оттенок меха. Цвет изделия должен сочетаться с внешностью. В частности

* Женщинам более старшего возраста предпочтение следует отдавать светлым оттенкам, так как они освежают и не увеличивают возраст.

* Черная короткая шуба смотрится очень стильно. Она стройнит и что очень важно является очень практичной в городских условиях.

* Коричневая шуба смотрится традиционно. Но в силу того, то в этом случае ее мех норки можно спутать с другими разновидностями, то модницы реже отдают предпочтение таким моделям.

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