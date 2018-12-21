Нижегородская Митрополия подписала соглашение о сотрудничестве с региональным МЧС Общество

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Соглашение о сотрудничестве подписано между ГУ МЧС по Нижегородской области и Нижегородской Митрополией 24 декабря 2018 года. Об этом сообщается на сайте МЧС.

Соглашение подписали начальник регионального МЧС Валерий Синьков и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

"Оно открывает новые горизонты дальнейшего взаимодействия. Документом предусматривается участие Епархий митрополии в реализации комплекса задач по профилактике и предупреждению ЧС, в вопросах оказания фактической гуманитарной деятельности по поддержке пострадавших в зонах ЧС и от других бедствий", - отмечается в информации.

Затем митрополит Георгий посетил Центр управления в кризисных ситуациях МЧС и познакомился со спецификой его работы.

"Уже много лет у нас налажено сотрудничество с ГУ МЧС России по Нижегородской области. Сегодня мы подписали договор о совместной деятельности в области духовно-нравственной работы, может быть, точнее было бы сказать — продлили его. Наши священники всегда готовы оказать духовно-нравственную поддержу сотрудникам МЧС. Пастыри не раз благословляли их на труды и, конечно, молились и молятся о наших спасателях. Очень важно, чтобы они всегда были крепки и физически, и духовно", — подчеркнул митрополит Георгий, о чем сообщается на сайте Митрополии.

"Нам предстоит развивать и дальше уже сложившееся сотрудничество. Кроме того, мы подготовили план совместной работы, позволяющий нам детализировать нашу работу. Сегодня более десяти тысяч пожарных и спасателей трудятся на территории Нижегородского региона, и мы надеемся, что все они будут под окормлением духовных лиц", — сказал Валерий Синьков.