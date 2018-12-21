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Бизнес

Десятки предприятий и компаний Нижегородской области примут участие в конкурсе "Инвестпроект года"

25 декабря 2018 10:47  [123] Бизнес

Десятки предприятий и компаний региона примут участие в конкурсе "Инвестиционный проект года". Как сообщают организаторы, стартовал прием заявок на ежегодный конкурс.

Стать участниками конкурса могут любые организации, развивающие проекты на территории Нижегородской области.

Цель – повышение инвестиционной привлекательности региона и создание эффективной площадки для общения инвесторов и правительства.

"Инвестиционный проект года" – важное мероприятие для бизнес-среды и экономики региона, но еще важнее, что на проводимом конкурсе отмечаются значимые проекты, а инвесторы получают признание, отметили организаторы.

В этом году в конкурсе объявят победителей в следующих номинациях:

- инвестпроект года в сфере промышленного производства
- инвестпроект года в сфере модернизации промышленного производства
- инвестпроект года в сфере сельского хозяйства
- инвестпроект года в сфере жилой недвижимости
- инвестпроект года в сфере услуг
- инициатива года
- инвестиционное начинание года
- самое инвестиционно-гостеприимное муниципальное образование.

Еще одна номинация "Инициатива года", которая объявлена второй раз, дает возможность представить проект социальной направленности. Такая деятельность находится на пересечении благотворительности и бизнеса. По словам губернатора области Глеба Никитина, социальные предприниматели часто предлагают более эффективные решения важных общественных проблем, чем органы власти.

Заполнить анкету на участие можно на инвестиционном портале в разделе "Новости и мероприятия".

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